реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гости Всемирного фестиваля молодежи посетят Подмосковье

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гости Всемирного фестиваля молодежи посетят Подмосковье

Во время региональной программы Всемирного фестиваля молодежи 10 марта в Московскую область приедут участники форума из более чем трех десятков стран, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.«”Всего к нам приедут погостить более 60 человек из 32 стран – с нетерпением ждем, когда сможем показать нашу прекрасную Московскую область!” – говорится в сообщении.

С 10 по 17 марта иностранные участники фестиваля посетят три десятка городов России.

Подмосковье на фестивале представляют 91 волонтер и 300 участников.«

"В нашей команде собрались ребята, работающие в Роскосмосе и Газпроме, занимающиеся исследованиями в области квантовой физики, оперным пением, танцующие контемпорари, мастера спорта, тренеры, блогеры. Все они смогут не только весело и интересно провести время в Сочи, но и обменяться опытом в своих областях с коллегами и единомышленниками из разных уголков мира", – цитирует министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерину Швелидзе издание "Вести Подмосковья".

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщило, что на Всемирном фестивале молодежи обсудили российское кино.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp