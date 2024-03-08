Гости Всемирного фестиваля молодежи прошли по 12 экскурсионным маршрутам

Торжественный прием для делегаций Всемирного фестиваля молодежи в Зимнем театре Сочи

Почти 20,5 тысячи участников, почетных гостей, представителей СМИ и делегаций на Всемирном фестивале молодежи в “Сириусе” прошли по 12 экскурсионным маршрутам, сообщили в пресс-службе фестиваля.«”Экскурсии по Городу молодежи мира и окрестным территориям посетили 20 488 человек, из них 9 882 – иностранцы: маршруты были доступны гостям на английском, китайском, испанском, арабском, немецком и французском языках”, – цитирует организаторов мероприятия РИА Новости.

Помимо участников фестиваля, экскурсоводы познакомили с яркими локациями ВФМ-2024 представителей федеральных и региональных органов власти, зарубежных делегаций, СМИ и блогеров, волонтеров и других сотрудников фестиваля.«

"Я хотел сказать отдельные слова благодарности нашей замечательной команде гидов-экскурсоводов. Спасибо вам огромное! У нас везде был конкурс, но один из самых сложных был у экскурсоводов. Поэтому присутствующие здесь стали лучшими из лучших", – приводит пресс-служба слова первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Согласно данным проведенного исследования, 99% экскурсантов признались, что больше всего их покорила вежливость и дружелюбие экскурсоводов. Кроме того, 96% респондентов рекомендовали пройтись по маршрутам другим людям.

Среди сильных сторон экскурсионной программы участники отметили ее познавательность (95%) и глубокое погружение гидов в темы экскурсий (96%).

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по делам молодежи, генеральным информационным партнером – РИА Новости.

Радио Sputnik также рассказало, что сделанный для ВФМ капучино с морошкой появится в Салехарде.

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