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Гости Всемирного фестиваля молодежи развенчали стереотипы о России

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Гости Всемирного фестиваля молодежи развенчали стереотипы о России

Иностранные гости, прибывшие на проходящий в “Сириусе” Всемирный фестиваль молодежи, рассказали, что пребывание в России разрушило популярные стереотипы о стране и россиянах, говорится в материале РИА Новости.«”Самый распространенный стереотип – то, что (россияне, – ред.) очень серьезные, грубые, а мы – противоположность, потому что панамцы очень жизнерадостные, всегда навеселе, очень расслабленные и теплые”, – рассказал информагентству прибывший в Сочи участник молодежной делегации из Панамы.

Пользуясь случаем, молодой человек из Зимбабве в свою очередь поблагодарил за переданное его стране зерно из России.«”Президент (Владимир, – ред.) Путин – хороший брат моего президента и зимбабвийцев… Мы, молодежь Зимбабве, хотим и дальше располагать тесными отношениями, которые есть у Зимбабве с Россией и другими прогрессивными странами мира. Поэтому мы здесь”, – добавил он.

Гость из Пакистана тоже поделился впечатлениями о России.«”Мне очень нравится (Россия, – ред.). Это большая, очень красивая страна с хорошими людьми, богатой культурой и этническим многообразием, что мне очень нравится”, – сказал делегат.

Участникам фестиваля оказали теплый прием, который, по их признанию, разрушил сложившиеся стереотипы.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik также писало, что многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи столкнулись с давлением в своих странах, но, несмотря на это, приехали в “Сириус”.

Взято отсюда.

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