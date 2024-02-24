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“Готовится сдавать ГТО”. Моржа Салтана в Крыму научили качать пресс

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"Готовится сдавать ГТО". Моржа Салтана в Крыму научили качать пресс

Моржа Салтана, обитающего в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, научили качать пресс, рассказал директор организации Виктор Жиленко.«”Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. Готов к труду и обороне – вот главный девиз Салтана”, – сказал он РИА Новости.

Жиленко добавил, что Салтан любит показывать свои способности публике, что вызывает бурные аплодисменты у посетителей зоопарка.

Морж Салтан поселился в Бахчисарайском парке миниатюр в декабре прошлого года, после выхода “на пенсию” в 21 год. Он стал самым крупным представителем своего вида, живущим в неволе: вес моржа достигает более полутора тонн, а длина – около четырех метров.

Радио Sputnik сообщало, что Алуштинский аквариум в Крыму открыл охоту на опасного хищника в Черном море.

Взято отсюда.

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