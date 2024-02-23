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Гроссмейстер Карякин признался, что отказался выступать за США

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Гроссмейстер Карякин признался, что отказался выступать за США

Шахматист Сергей Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США. Об этом он заявил kp.ru.

«Предложили переехать в Америку всей семьей, чтобы я там учился в специальной школе, потом выступал за США. Из этого можно сделать вывод, что Америка целенаправленно охотится за талантливыми детьми.

Мне предлагали, когда я еще даже гроссмейстером не был. С одной стороны, было заманчиво. А с другой стороны, Америка нам чужда», — сказал Карякин.

Сергей Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее в МИД России обвинили США в разрушение спорта в других государствах.

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