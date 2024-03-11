Грубо обращавшаяся с пенсионеркой парикмахер прокомментировала ситуацию

Парикмахер, заставившая пенсионерку подметать пол. Стоп-кадр видео

Жительница Перми, грубо обращавшаяся с пожилой женщиной в парикмахерской, записала обращение, в котором объяснила свои действия.

На прошлой неделе в соцсетях опубликовали видео, на котором бабушка с очень короткой стрижкой подметает пол в парикмахерской, а на нее в это время кричит женщина, заставляя “шевелиться быстрее”. Следственный комитет выяснил, что инцидент произошел еще в прошлом году в Дзержинском районе Перми, и завел дело по статье “Побои”.

В понедельник в соцсетях появилось видео с объяснениями сотрудницы парикмахерской. Мастер рассказала, что пенсионерка пришла в салон весной 2023 года и попросила подстричь “под машинку” (короткая мужская стрижка). Также клиентка заявила, что деньги у нее есть, так как она получила пенсию. В поведении этой женщины, по мнению парикмахера, не было ничего необычного, она вела себя адекватно. «

"Стрижка закончилась. Оплата на входе. Она начинает улыбаться, достает из кармана пять рублей монеткой. Она мне их дает и начинает говорить мне в лицо: "Бери, тебе и так нормально". Начинает смеяться мне в лицо, чуть ли не отталкивая меня, чтобы пройти. Сам факт ее насмешки надо мной и вывел меня из себя. Она целенаправленно пришла без денег — поиздеваться", — заявила парикмахер.

По ее словам, ситуации, когда клиенты не хотят отдавать деньги за стрижку, случаются часто, поэтому на отказ заплатить она “вышла из себя” и заставила клиентку подмести волосы с пола. «

"Соответственно, я начинаю орать. Это, конечно, неправильно, но в тот момент у меня накипело. Таких неплательщиков у меня целый список в телефоне. А в магазине нам никто ничего бесплатно не дает. <…> Эта вспышка была не из-за суммы 300 рублей, как все говорят, а из-за того, что человек пользуется своим возрастом, ходит обманывает, вытирает ноги обо всех подряд. И все сходит с рук, как я понимаю", — добавила мастер.

Пермячка пояснила, что не трогала пенсионерку и ни о каких побоях не может быть речи. По ее словам, она на эмоциях лишь пнула пластиковый стульчик, с которым пришла клиентка.

Кроме того, сотрудница парикмахерской рассказала, что вечером после инцидента ей позвонил мужчина, который представился опекуном пожилой женщины и, судя по голосу, был пьян. По ее словам, мужчина кричал и заявил, что “бабушка не в себе”. Мастер в ответ пригласила его в салон, чтобы разобраться в ситуации в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Звонивший не пришел ни в этот день, ни на следующий.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, пожилую женщину из видео в теплое время года часто можно встретить на улице Плеханова. Обычно она сидит на своем стульчике, разговаривает сама с собой и улыбается всем прохожим.

горняк

Взято отсюда

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