Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерте

Выступление группы Distemper. Архивное фото

Музыканты ска-панк группы Distemper, комментируя сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что все в порядке.

В Telegram-канале музыкальной группы появился репост сообщения “Осторожно, новости”, в котором говорится о субботнем концерте Distemper в ночном клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, который прервали люди в масках. Информации о причинах произошедшего нет. Отмечается, что люди в масках ушли, но концерт продолжен не был. «

"Друзья – все в порядке!", – написали музыканты, комментируя в Telegram-канале сообщение о прерванном концерте.

В свою очередь представители Alcatraz сообщили в группе в соцсети “ВКонтакте” о продолжении в заведении запланированных мероприятий. “Все нежелательные гости нас покинули. Приходите на вечеринку (пока это ещё можно)”, – заявили представители клуба, добавив, что “сегодня вход бесплатный”.

новости Алтайский

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