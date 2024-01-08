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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ

В Брянской области российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении Богомаза.

По словам главы Брянской области, в результате попытки теракта никто не пострадал. По предварительной информации, разрушений также нет. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют оперативные службы.

Также 8 января вооруженные силы Украины выпустили 10 снарядов по мирным объектам в Брянской области, повредив восемь жилых домов в селе Лемешовка, хозяйственные постройки, три авто и другие объекты. Обошлось без пострадавших.

7 января регион подвергся атаке БПЛА. Российская ПВО сбила два дрона над Брянской областью.

Ранее в Крыму высказались об активизации воздушных атак ВСУ на полуостров.

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