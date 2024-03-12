В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные смогли уничтожить воздушные цели за пределами города. Последствия на земле изучают оперативные службы, отметил он.

До этого глава Таганрога Андрей Фатеев в своем Telegram-канале сообщил об атаке региона с применением беспилотных летательных аппаратов.

Он призвал жителей спуститься на нижние этажи или в подвал. «По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев.

Утром 12 марта в Московской области дрон сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Помимо этого украинские беспилотники массово атаковали другие регионы России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.

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