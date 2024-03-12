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Губернатор Гусев: cистема ПВО уничтожила беспилотник в Воронежской области

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев

«По предварительным данным, последний на земле нет», — написал чиновник.

По его словам, в регионе сохраняется режим опасности атаки дронов.

Незадолго до этого Гусев объявил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.

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