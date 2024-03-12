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Губернатор Гусев: над Воронежем уничтожен беспилотник

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Губернатор Гусев: над Воронежем уничтожен беспилотник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что над областным центром был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») над Воронежем обнаружен и уничтожен БПЛА», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что, предварительно, последствий на земле нет. По его словам, режим опасности от воздушных целей не вводился.

В ночь на 12 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший в Москву. Также был атакован еще ряд регионов.

Кроме этого, в Орле очевидцы сообщали о взрыве и пожаре в районе нефтебазы. Позже в экстренных службах сообщили, что на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, беспилотник атаковал объект топливной инфраструктуры.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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