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Губернатор Гусев сообщил о вводе режима ЧС под Воронежем после падения снаряда

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Губернатор Гусев сообщил о вводе режима ЧС под Воронежем после падения снаряда

Режим ЧС регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области после падения боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В населенном пункте завершают обследование поврежденного имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были», — написал он.

Глава региона пообещал восстановить жилье, автомобили и хозпостройки, пострадавшие в результате инцидента. В населенном пункте ввели режим ЧС регионального масштаба.

3 января выяснилось, что в результате падения боеприпаса пострадали четыре человека, они обратились за помощью к врачам с легкими травмами.

В начале декабря в Воронежской области системы РЭБ перехватили беспилотник. Гусев подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

До этого глава Воронежской области сообщил, что российские силы ПВО сбили в регионе украинские дроны.

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