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Губернатор Шапша: средства ПВО нейтрализовали беспилотник над Калужской областью

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Губернатор Шапша: средства ПВО нейтрализовали беспилотник над Калужской областью

В Спас-Деменском районе Калужской области средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом доложил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Подавлен БПЛА самолетного типа», — написал он.

Согласно информации главы региона, пострадавших не зафиксировано, повреждения инфраструктуры отсутствуют.

«На месте работает оперативная группа», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации губернатор не сообщил.

В ночь на 17 марта Шапша заявил, что российские системы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа в Калужской области. Он пояснил, что дроны удалось зафиксировать и нейтрализовать в Кировском районе области. Разрушений инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

До этого пресс-служба Минобороны РФ доложила, что над территориями Белгородской и Калужской областей уничтожили беспилотники и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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