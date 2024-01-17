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Губернатор Старовойт: дрон ВСУ повредил дом в Суджанском районе

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Губернатор Старовойт: дрон ВСУ повредил дом в Суджанском районе

В селе Свердликово Суджанского района Курской области зафиксирован прилет беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), который повредил частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Украинский дрон-камикадзе повредил одно домовладение», — написал глава региона.

Согласно его информации, никто не пострадал, но осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили фасад жилого помещения и выбило окна. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.

«Обязательно окажем помощь собственнику в ремонте», — пообещал Старовойт.

Некоторое время назад пресс-служба Министерство обороны РФ сообщала, что ночью 15 января средства противовоздушной обороны (уничтожили над Курской областью три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Позднее Старовойт заявил, что над территорией Фатежского района Курской области были сбиты три ракеты, запущенные ВСУ.

Ранее в Британии заявили о неспособности украинского ПВО справиться с ракетами России.

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