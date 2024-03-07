реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гуцул заявила, что обвинения прокуратуры против нее имеют политическую подоплеку

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Гуцул заявила, что обвинения прокуратуры против нее имеют политическую подоплеку

Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что обвинения, которые выдвинула против нее Генеральная прокуратура Молдавии, имеют политическую подоплеку и высосаны из пальца. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что подобные заявления уже звучали во время выборов главы Гагаузии. По словам Гуцул, исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил об обвинении спустя восемь месяцев после выборов на фоне ее поездки в Сочи.

До этого пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ прокомментировал визит главы Гагаузии Евгении Гуцул в Россию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Водэ напомнил, власти Молдавии призвали население не поддаваться манипуляциям в виде агрессивных действий России и «ее приспешников».

Пресс-секретарь отметил, миссией Кишинева являются мир и процветание на пути евроинтеграции.

В четверг, 7 марта, стало известно, что Гуцул находится с рабочим визитом в России. Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии после ее возвращения на родину прямо в аэропорту.

Ранее в МИД РФ обвинили Санду в попытке сведения счетов с Гуцул.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается небольшой снег

8 марта в большинстве районов Алтайского края ожидается небольшой снег

Местами возможны метели Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 8 марта в…

Узнать больше
Завершился 743-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Завершился 743-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за…

Узнать больше
В Алтайском крае назвали самые «молочные» хозяйства

В Алтайском крае назвали самые «молочные» хозяйства

По данным за 2023 год лидером по продуктивности коров в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp