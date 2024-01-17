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Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

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Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ

Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото

ВСУ пытались атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью тактического ракетного комплекса “Точка-У”, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

“Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью тактического ракетного комплекса “Точка У”. Дежурными силами ПВО министерства обороны РФ воздушная цель перехвачена и уничтожена. Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление”, — написал Богомаз.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты “Точка-У” и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области.

новости Локтевский
Взято отсюда
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