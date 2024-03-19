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Губернатор МО заявил о выделении 10 млрд рублей на модернизацию котельных

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Губернатор МО заявил о выделении 10 млрд рублей на модернизацию котельных

В Подмосковье наметили план по ремонту тепловых и электрических сетей, на модернизацию которых дополнительно выделят порядка десяти миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«

"Важная тема – теплоснабжение. С каждым днем становится теплее, и очень скоро мы увидим солнце, но вместе с тем за последние два месяца были проведены штабы по каждому без исключения муниципалитету. Цель – аудит и анализ всего, что связано с теплом, электроэнергией", – приводит его слова телеканал "360".

Глава региона отметил, что намечен большой объем работы с профильными ведомствами в рамках дополнительных ассигнований на осенне-зимний сезон.«

"Дополнительно будет выделено не менее десяти миллиардов рублей, что позволит закрыть опасные аварийные участки в Подмосковье и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных. Эта работа, так же как и Москва, не сразу строилась. Она не сразу достигнет результата. Точнее, она достигнет результата сразу, но стабильную систему можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло, водо- и электроснабжения", – сказал Воробьев.

Ранее радио Sputnik писало, что в подмосковном Королеве заложили первый камень комплексной поликлиники.

Взято отсюда.

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