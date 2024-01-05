Гладков: 74 человека находятся в больницах после обстрела Белгородской области

В больницах после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области находится 74 человека. Число раненых назвал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы — все находятся под контролем опытных врачей. Все молимся и надеемся на их скорейшее выздоровление», — заявил он.

Губернатор отметил, что волонтеры посещают раненых в больницах в Белгородской области для того, чтобы оказать моральную и психологическую поддержку.

Ранее Гладков сообщил, что более 30 автомобилей повреждены в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах.

Взято

отсюда

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