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Губернатор объяснил очереди на границе Польши и Калиниградской области

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Губернатор Алиханов: очереди на польской границе связаны с грядущими праздниками

Губернатор объяснил очереди на границе Польши и Калиниградской области

Очередь на границе Польши и Калининградской области связана с тем, что через регион европейцам дешевле всего попасть в Москву, объяснил губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

«К нам приезжают и восемь, пятнадцать часов ждут. Это такие немцы в основном с родственниками, которые живут в России. Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву», — сказал глава Калининградской области.

По его словам, иностранцам проще всего бросить автомобиль в Калининграде на долговременной парковке, а затем долететь из аэропорта Храброва в точку назначения. Большая очередь на границе с польской стороны объясняется грядущими рождественскими праздниками, добавил Алиханов.

18 июня 2022 года Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Глава Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Вскоре Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами.

Взято
отсюда

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