Губернатор Петербурга: системы обнаружения приведены в готовность

Системы обнаружения и подавления в Ленинградской области находятся в состоянии готовности, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что над Ломоносовским районом сработала система ПВО, воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива«

"В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона", – написал он в Telegram-канале.

Беглов отметил, что оперативный штаб продолжает работу.

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.