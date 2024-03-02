Губернатор Петербурга сообщил о повреждении двух домов в результате ЧП

В результате ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга повреждено остекление балконов двух домов, пострадавших нет, сообщил губернатор города Александр Беглов.«

"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов", – написал он в Telegram-канале.

Жителей поврежденных квартир эвакуировали, добавил Беглов.«”Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям”, – добавил губернатор.

Характер ЧП и причины произошедшего Беглов не уточнил.

Радио Sputnik сообщало, что в Петербурге в промзоне найдена взрывчатка.

Взято отсюда.