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Губернатор Приамурья прилетел на место обрушения в шахте “Пионер”

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Губернатор Приамурья прилетел на место обрушения в шахте "Пионер"

Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото

Губернатор Амурской области Василий Орлов прилетел на вертолёте на место обрушения в шахте “Пионер”, где под завалами находятся 13 человек, спасательная операция продолжается, сообщил глава в Telegram-канале. «”Работаю в Зейском округе на руднике “Пионер”, где произошло обрушение горных масс и под завалами оказалось 13 человек. С представителями профильных ведомств оцениваем обстановку, что уже сделано, что еще необходимо сделать для оперативного проведения спасательных работ”, – написал Орлов.

По словам Орлова, сейчас на месте происшествия работает более двухсот спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса. Ранее МЧС РФ сообщало, что самолеты и вертолеты приведены в готовность для доставки насосных систем. Для оказания психологической помощи сформирована сводная группа психологов.

Обрушение породы на руднике “Пионер” в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введён региональный режим ЧС.

новости Локтевский
Взято отсюда
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