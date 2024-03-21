Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте “Пионер” после ЧП

Губернатор Амурской области Василий Орлов работает на месте ЧС на руднике “Пионер”

Губернатор Приамурья Василий Орлов рекомендовал увеличить число инженеров для ускорения работ на шахте “Пионер”, где третий день под завалами заблокированы 13 горняков, сообщает правительство Амурской области.

Обрушение породы на руднике “Пионер” в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Амурской области введен региональный режим ЧС.

Ход спасательных работы на руднике “Пионер” обсудили на заседании комиссии по ЧС, которое провел Орлов. Сейчас, по данным правительства региона, там готовятся начать бурение второй разведывательной скважины, которая поможет оценить обстановку в заваленной шахте. Первая установка “прошла” 54 метра из 262 к предполагаемому месту нахождения горняков. За минувшую ночь из засыпанной шахты вывезли ещё 160 кубических метров грунта. Откачку воды и пульпы приостановили, жидкость пока не поступает. Связи с горняками нет. В спасательной операции задействовано 223 человека, 111 – специалисты МЧС, остальные – сотрудники предприятия.

Глав региона рекомендовал увеличить количество инженерного персонала, которые сопровождают работы по бурению.

“Советовался со специалистами, их профессиональное мнение — на месте должно быть как можно больше инженеров. От уровня компетенции задействованного персонала во многом зависит и скорость работ, и безопасность спасателей”, — сказал Орлов.

По рекомендациям специалистов из Кузбасса в шахте готовятся места для установки бетонных перемычек, которые необходимы для защиты спасателей от воды и возможного вторичного обрушения грунта. Готовятся возводить водоупорные перемычки.

“Горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров, прибывшие вчера спецбортом Ил-76 в регион уже работают на месте происшествия. Насос мощностью 800 кубометров в час, который везут из Кемеровской области, сейчас движется через Красноярский край, ориентировочное время прибытия – 23 марта”, – уточнили в правительстве.

Указывается, что сейчас сил и средств для проведения спасательной операции на месте ЧП хватает. Дополнительно специалисты подготовили список резервной техники и оборудования, которое может понадобиться для спасательных работ. Сегодня его передадут в соседние регионы, которые готовы выделить все необходимое. В область прибыли родственники двух горняков, которые остаются заблокированными в шахте.

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