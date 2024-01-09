Губернатор Гладков: три человека находятся в реанимации после обстрела Белгорода

После обстрела Белгорода вечером в понедельник, 8 января, три человека, которые получили травмы, находятся в реанимации. Состояние раненых раскрыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сейчас в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил губернатор.

Утром во вторник, 9 января, власти проведут подомовой обход в микрорайонах, которые пострадали в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Гладков пообещал оперативно зафиксировать разрушения и начать их восстановление.

Белгород попал под удар ВСУ вечером в понедельник, 8 января. Пострадали три человека — у одной женщины и двух мужчин диагностировали осколочные ранения спины, груди и конечностей. В городе в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении оказались окна, три автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия загорелись четыре грузовика.

Как уточнили в Минобороны, ВСУ попытались атаковать территорию России ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов чешского производства над Белгородской областью.

Взято

отсюда

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