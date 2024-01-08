Губернатор рассказал, что будет дальше с аварийной котельной в Климовске

Частная котельная в подмосковном Климовске, в которой произошла авария, будет передана под управление муниципалитета, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с управдомами города.

Накануне глава региона сообщил, что владелец частной котельной в Климовске – микрорайоне Подольска – допустил аварию на объекте, в результате прорыва теплотрасс без отопления на двое суток остались жители 170 домов.«

"У нас прошли переговоры с директором и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать ее и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче. Еще один важный момент – мы сняли режим (ЧС локального характера, – ред.). Нам помогли правоохранительные органы, теперь доступ в котельную есть напрямую у муниципалитета, что позволяет нам обеспечить контроль", – цитирует Воробьева сайт правительства Подмосковья.

По его словам, ведется круглосуточная работа, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома, а затем подключить социальные объекты.

Впоследствии запланирована работа по приведению в порядок теплосетей в городе – их предстоит модернизировать в рамках областной и федеральной программы, поэтому необходимо, чтобы и котельная, и сети были переданы в муниципальное управление, пояснил глава региона.

Жильцам пообещали сделать перерасчет по оплате ЖКУ.

“Принято решение, что в платежке за январь за отопление будет выставлен ноль. Все убытки будут взысканы с владельцев действующей котельной. И второе. Мы прекрасно понимаем, что у жителей в разы увеличились расходы по электроэнергии, поскольку люди отапливались электроприборами и обогревателями. Мы приняли решение, что платеж за электричество пойдет как в декабре, без учета январского потребления. А разницу, которую мы не доплатим “Мосэнергосбыту”, также будем взыскивать с владельца котельной”, – сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в Подольске открыли уголовное дело из-за прорыва теплотрасс.

Взято отсюда.