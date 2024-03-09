реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Губернатор рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на Таганрог

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Губернатор рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА на Таганрог

Повреждений объектов инфраструктуры в Таганроге в Ростовской области в результате ночной атаки украинских БПЛА не выявлено, сообщил губернатор Василий Голубев.

В субботу утром в Минобороны России проинформировали, что силы противовоздушной обороны сбили в четырех регионах 47 беспилотников ВСУ, из которых 41 – в небе над Ростовской областью.«”По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано”, – написал он в Telegram-канале.

Представители правоохранительных органов продолжают работать на месте падения обломков сбитых беспилотников, добавил Голубев.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Минобороны РФ отчиталось о 12 пресеченных за ночь террористических атаках Киева на территорию России.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В США озвучили план по завершению конфликта на Украине

Макгрегор: США нужно прекратить поддержку Украины для завершения конфликта США…

«Авангард» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

«Авангард» победил «Ладу» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка…

На Украине решили расформировать пять министерств

NV: на Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из…

Мужчина сломал нос сотруднице бара в российском городе

В Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара после отказа во…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp