Губернатор: средства ПВО сбили воздушные цели над Финским заливом

В Ленинградской области сработала система ПВО, воздушные цели поражены над акваторией Финского залива, сообщил губернатор Александр Дрозденко. «

"В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", – написал он в Telegram-канале.

Телеканал “360” ранее со ссылкой на представителя Росавиации сообщал, что аэропорт Пулково не принимает и не выпускает самолеты.

Ограничения на работу воздушной гавани были сняты в 20:03 мск. Отмечалось, что в период действия временных ограничений воздушные суда не были перенаправлены на другие аэродромы.

Радио Sputnik ранее сообщило, что ВС РФ сбили пять крылатых ракет Storm Shadow.

Взято отсюда.