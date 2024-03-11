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Губернатор: в школах Подмосковья стартовала акция “Неделя добрых дел”

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Губернатор: в школах Подмосковья стартовала акция "Неделя добрых дел"

В школах Подмосковья началась акция волонтерской помощи “Неделя добрых дел”, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

В ней участвуют ученики с первого по восьмой класс, а также учащиеся десятых классов.

В частности, ребята будут заниматься плетением маскировочных сетей для бойцов СВО и писать открытки военнослужащим вместе с пенсионерами из клубов “Активное долголетие”.

Акция продлится до 15 марта. Она стала частью большого благотворительного проекта “Доброе дело”, стартовавшего в Подмосковье в 2022 году.«

"В 2022 году наши школьники выступили с инициативой. И с тех пор успешно реализуется программа "Доброе дело" – это очень важная вовлеченность, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых. Часто во всем, что сегодня нуждается в поддержке СВО, принимают участие и люди старшего поколения", – цитирует губернатора телеканал "360".

Радио Sputnik также рассказало, что замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил активистов за помощь военным.

Взято отсюда.

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