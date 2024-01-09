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Губернатор Воробьев назвал частные котельные потенциальной угрозой

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Губернатор Воробьев назвал частные котельные потенциальной угрозой

Частные котельные на территории Московской области представляют потенциальную угрозу, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.«”Важный момент, на котором я делаю акцент, – это персональное участие. Выезд, как на место, не дай Бог, происшествия, а зимой они случаются не только в каком-то отдельно взятом муниципалитете… Поэтому везде, у кого есть ведомственные котельные, имейте в виду, что чаще всего это потенциальная угроза”, – цитирует губернатора РИАМО.

По словам Воробьева, у главы городского округа Подольск Григория Артамонова не было налаженного контакта с котельными.

В Подольске открыли уголовное дело в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и организации. В результате неправильной эксплуатации частной котельной там произошел прорыв теплотрасс.

Радио Sputnik также рассказало, что ожидает аварийную котельную в Климовске.

Взято отсюда.

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