Губернатор Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров в ходе общения с молодежью у стенда Подмосковья на форуме-выставке “Россия”, где проходит день Московской области.«

"Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения – наставникам", – цитирует главу региона РИАМО.

Воробьев подчеркнул, что волонтеры “занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас”.

Губернатор особо отметил вклад волонтеров в решение вопросов, связанных с проведением СВО: с реабилитацией раненых и помощью семьям.

На форуме-выставке “Россия” для посетителей стенда подготовили развлекательную программу с участием популярных артистов.

Радио Sputnik также сообщало, что молодежь Красногорска собрала новогоднюю помощь бойцам в СВО.

Взято отсюда.