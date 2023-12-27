Губернатор Воробьев пожелал спасателям “меньше вызовов”

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и меньше вызовов.
Главарегиона также напомнил, что его отец – Герой России и обладатель звания “Заслуженный спасатель”, в начале 1990-х годов был одним из основателей МЧС России.«
"Быть спасателем – это трудное, благородное дело, которое требует дисциплины, сострадания, и которое, увы, не обходится без потерь", – цитирует Воробьева РИАМО.
В Подмосковье работает 19 тысяч спасателей и пожарных.
В среду утром радио Sputnik сообщало, что сотрудников МЧС с праздником также поздравил президент РФ Владимир Путин.
Взято отсюда.