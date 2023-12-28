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Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

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Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

В Московской области бизнесу оказывается поддержка при согласовании документов, что делает регион привлекательным для инвестиций, рассказал губернатор Андрей Воробьев.«

"Вы знаете, что у нас действует специальный офис – центр содействия строительству, когда бизнесмен, реализуя свой проект, загружает на флешке, в "цифре" все документы по своему участку, а все согласительные процедуры делает уже наш офис", – поделился Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, такая поддержка освобождает бизнесмена от головной боли и мытарств по поводу согласования документов.«”Все это позволяет, на наш взгляд, делать наш регион еще более привлекательным для инвестиций”, – цитирует губернатора РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что подмосковная компания стала призером премии “Надежда на технологии”.

Взято отсюда.

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