Губернатор: ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

В результате обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ, по предварительным данным, погибли двое детей, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", – написал он в Telegram-канале.

Гладков отметил, что в результате украинской атаки есть попадание в жилой сектор.

Губернатор обещал сообщить остальные подробности позднее.

Радио Sputnik сообщало о гибели человека при атаке ВСУ на порт Феодосии в Крыму.

Взято отсюда.