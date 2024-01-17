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Губернатор уточнил число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах

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Губернатор уточнил число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах

Пожар на заводе в городе Шахты Ростовской области ликвидирован, число пострадавших возросло до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев.«”По уточненной информации, пожар на заводе в Шахтах локализован на площади 360 квадратных метров, а в 12:49 – ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медпомощь на месте, три человека – с ожогами, пять – с травмами различной степени. В Шахты выехали представители Минздрава региона”, – написал Голубев в Telegram-канале.

По данным представителя ГУ МЧС по региону, в 11:30 поступило сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе “Авангард” в поселке Гидропривод в городе Шахты.

В распоряжении телеканала “360” есть видео с места событий. На ролике видно, как в небо с территории завода поднимается густой черный дым.

Ранее радио Sputnik рассказало подробности пожара на заводе в Шахтах.

Взято отсюда.

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