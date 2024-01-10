Гусев заявил об отсутствии пострадавших при ликвидации БПЛА под Воронежем

Александр Гусев. Архивное фото

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения силами ПВО над Воронежской областью беспилотника нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее о сбитом над Воронежской областью беспилотнике информировало Минобороны РФ.

“Средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и последствий на земле нет. Выражаю благодарность нашим военным за четкую работу. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле”, – написал Гусев в своем Telegram-канале.

горняк

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