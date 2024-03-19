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Hi-Tech Mail.ru: 33% россиян готовы отключать технику от розеток ради экономии

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Hi-Tech Mail.ru: 33% россиян готовы отключать технику от розеток ради экономии

Значительная часть россиян не привыкла отключать бытовую технику от электросети, а те, кто практикуют это, отключают электронику в целях экономии и избежания короткого замыкания. Об этом говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru.

Так, 39% опрошенных не придерживаются этой практики вообще, в то время как 37% отключают технику от розетки только в случае длительного отсутствия дома. Лишь 19% регулярно отключают по крайней мере одно устройство перед выходом из дома, и всего 5% следуют этому правилу перед сном. Чаще всего отключают зарядные устройства для смартфонов (19%) и ноутбуков (16%), телевизоры (15%), чайники (13%), микроволновые печи (11%), роутеры (9%), тостеры (9%) и холодильники (2%).

Основной причиной, по которой россияне предпочитают отключать технику, является стремление избежать короткого замыкания (77%). Экономия электроэнергии является мотивацией для 12% участников опроса, в то время как 7% делают это из привычки, и только 1% беспокоятся о фоновом излучении.

При этом большинство опрошенных (67%) не видят смысла отключать технику для экономии на электроэнергии, хотя 21% готовы рассмотреть такую возможность, а 12% респондентов уже практикуют отключение устройств в целях снижения расходов. Кроме того, половина респондентов выразила желание использовать или уже использует умные розетки для управления электроприборами.

Ранее в России представили новые смартфоны Samsung Galaxy A35 и A55.

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