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Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 подешевел в России с 80 до 50 тысяч рублей

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Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 подешевел в России с 80 до 50 тысяч рублей

Популярный смартфон iPhone 12 с момента релиза подешевел в российских интернет-магазинах примерно на 30%. На это обратила внимание редакция издания Hi-Tech Mail.ru.

Релиз iPhone 12 состоялся осенью 2020 года. На старте продаж в России смартфон Apple стоит около 80 тыс. руб. Для сравнения: сейчас все еще актуальный гаджет в интернет-магазинах можно купить за 50 тыс. руб., а иногда и дешевле. В среднем, по данным Hi-Tech Mail.ru, разница составляет примерно 30%.

iPhone 12 оборудован 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1170 на 2532 пикселя и максимальной яркостью 1200 нит. За производительность устройства отвечает выполненный по 5-нанометровому техпроцессу чип Apple A14 Bionic с максимальной тактовой частотой 3,1 ГГц. Оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной – от 64 до 256 ГБ.

iPhone 12 имеет двойную камеру с основным и сверхширокоугольным модулями с разрешением 12 МП. Фронтальная камера также имеет разрешение 12 МП и поддерживает запись видео в 4К.

«Из коробки» iPhone 12 работает под управлением iOS 14.1. При этом смартфон можно обновить до самой последней версии операционной системы iOS 17.4.

Ранее выяснилось, что Apple разрешит удалять с iPhone собственные предустановленные приложения.

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