Канадский хоккеист минского «Динамо» Роберт Хэмилтон заявил, что поражение от московского «Динамо» (3:4) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина сделает его команду сильнее. Слова игрока передает Legalbet.

«Во второй игре мы выглядели лучше, чем в первой. Это поражение сделает нас сильнее перед третьим матчем в Минске. Мы очень ждем возвращения домой, где нас ждут 15000 фанатов, которые весь матч будут петь песни, и гнать всех вперед. Ждем эту крутую атмосферу. Сегодня 50 минут игры были за нами, поэтому этот позитивный момент дает нам хорошие шансы в домашней серии», — заявил защитник.

В этом розыгрыше плей-офф минское «Динамо» встречается в рамках 1/8 финала с московским «Динамо». После двух матчей счет в серии 2-0 в пользу российской команды. Следующий матч между командами пройдет в Минске 6 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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