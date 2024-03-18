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Хоккеист из подмосковного Ступина установил мировой рекорд

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Хоккеист из подмосковного Ступина установил мировой рекорд

Хоккеист из подмосковного Ступина Артемий Плешков стал мировым рекордсменом по количеству отраженных бросков за один матч, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Плешков – выпускник хоккейного клуба “Капитан”, выступает в Высшей хоккейной лиги за клуб “СКА-Нева”. В ходе матча с клубом “Академия Михайлова” из Тулы он отразил 124 броска и пропустил всего одну шайбу, а сама игра стала второй по длительности в истории лиги – более 158 минут, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщало, что подмосковные гандболисты выиграли золото юниорского первенства РФ.Все по сценариюМожно ли пустить реальность в рестлинг и не перепутать “шут” и “ворк”?Вчера, 07:04

Взято отсюда.

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