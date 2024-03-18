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Хоккеист «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели НХЛ

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Хоккеист «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт лиги.

На прошлой неделе Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.

Второй звездой недели стал Коннора Бедард из «Чикаго». Замкнул тройку голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

В ночь на 15 марта «Тампа» в рамках регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3. Кучеров в этом поединке набрал пять очков, отдав четыре результативные передачи и единожды лично поразив ворота соперника.

26 февраля Кучеров повторил рекорд НХЛ среди российских игроков по количеству сезонов со 100+ очками, который единолично принадлежал игроку «Вашингтона» Александру Овечкину. На счету Овечкина и Кучерова по четыре сезона с этим показателем.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает шестое место, набрав 78 очков. «Бостон» располагаются на третьем месте, имея в активе 95 баллов.

Ранее Кучерова называли одним из главных претендентов на приз самому ценному игроку в НХЛ.

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