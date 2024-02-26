“Хотел выжить”. Солдат ВСУ в Авдеевке неделю прятался от огня сослуживцев

Украинский военнослужащий Дмитрий Дядчук, сдавшийся в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что больше недели прятался в разрушенном доме от обстрелов со стороны сослуживцев.«

"Пошел штурм, всех убили, я убежал через окно… Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал, спрятался в дом и там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, я не знал путей отступления, мне не было доведено… сидел так семь с половиной дней, очень замерз. Хотел сдаться сразу же, но боялся, потому что по мне уже стреляли, а я хотел выжить", – рассказал Дядчук в видеоролике Минобороны РФ, опубликованном РИА Новости.

По его словам, он сдался российским военным, когда они вошли в дом, его не били и обработали ранение на ноге.«”Потери с нашей стороны очень велики. Когда я вышел из дома, там было очень много трупов в нашей форме, очень много. Это я не везде был – когда меня выводили, я просто видел, и я представляю, что было там дальше – это кошмар”, – поделился воспоминаниями пленный.

Ранее радио Sputnik рассказало, что произошло с элитным батальоном ВСУ в Авдеевке.

Взято отсюда.