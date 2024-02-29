Храм Василия Блаженного на Красной площади 29 февраля будет закрыт

Храм Василия Блаженного на Красной площади будет недоступен для посетителей в четверг, 29 февраля, сообщает Государственный исторический музей (ГИМ).«

"Посетить выдающийся памятник архитектуры можно будет онлайн – на медиапортале Исторического музея вы найдете экскурсии по Покровскому собору, лекции и другие материалы", – говорится в сообщении.

Телеканал “Москва 24” напоминает, что последний раз храм Покрова на Красной площади закрывали, когда там проходила лекция научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН.

Радио Sputnik также сообщало, что Храм Василия Блаженного закрывался на две недели из-за ввода режима КТО в столице.

Взято отсюда.