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Хуситы сообщили об атаке на американский эсминец и коммерческое судно Islander

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Хуситы сообщили об атаке на американский эсминец и коммерческое судно Islander

Мятежники хуситского движения «Ансар Аллах» осуществили атаки на коммерческое судно Islander в Аденском заливе и американский эсминец в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе с помощью нескольких противокорабельных ракет», — следует из сообщения.

Отмечается, что американский эсминец подвергся атаке нескольких беспилотников.

До этого Военно-морские силы (ВМС) Британии заявили, что на борту атакованного у берегов Йемена судна произошел пожар. Согласно сообщению, речь об инциденте в 70 морских милях к юго-востоку от йеменского города Адена, о котором сообщалось ранее. Как передает UKMTO, по судну были выпущены две ракеты, в результате чего на его борту возник пожар.

20 февраля хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильскому судну MSC SILVER в Аденском заливе.

До этого газета The Guardian писала, что хуситы заявили об одном из своих самых мощных ударов, после того как два их снаряда попали в грузовое судно под флагом Белиза.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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