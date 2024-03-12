Художников из КНР пригласили к участию в индустриальной экспозиции на Ямале

В Новом Уренгое открылся индустриальный пленэр, в котором участвуют 20 современных художников из России и Китая, сообщает Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

В течение10 дней художники посетят наиболее значимые объекты для Ямала, в том числе вахтовый поселок Ямбург и Южнорусское месторождение, говорится в сообщении.

Картины приглашенных художников составят экспозицию, посвященную промышленному освоению Крайнего Севера “Газ пошел!”, которая будет открыта в 2025 году в Государственном центральном музее современной истории России, уточняет ИА “Север-Пресс”.

Проект посвящен полувековому юбилею Нового Уренгоя.

Радио Sputnik также сообщало, какие инфраструктурные объекты будут построены в Новом Уренгое к юбилею города.

Взято отсюда.