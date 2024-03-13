Йеменские хуситы провели испытание твердотопливной гиперзвуковой ракеты

Йеменские хуситы провели испытание твердотопливной гиперзвуковой ракеты с высокой поражающей способностью, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник, близкий к движению «Ансар Аллах».

Ракета способна развивать скорость до 8 Махов, то есть около десяти тысяч километров в час. Отмечается, что пуск прошел успешно, в дальнейшем планируется изготовление указанного вооружения для использования во время атак в Красном и Аравийском морях, а также против целей в Израиле.

По информации источника, хуситы также провели обновление своих ракет и беспилотных летательных аппаратов по итогам испытаний, которые длились три месяца. Была проведена модификация взрывных боеголовок, чтобы удвоить силу поражения.

Ранее Financial Times писала, что Иран заподозрили в помощи йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» в атаках на корабли в Красном море.

Взято

отсюда

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