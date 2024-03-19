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Ямальские спасатели помогли застрявшей в тундре семье с ребенком

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Ямальские спасатели помогли застрявшей в тундре семье с ребенком

Сотрудники “Ямалспаса” эвакуировали семью с ребенком, у которой в четырех километрах от села Яр-Сале застряла машина, сообщает ИА “Север-Пресс”.

Отмечается, что в салоне автомобиля находись двое взрослых и пятилетний малыш.

В тундру спасатели выехали на трэколе – российском плавающем шестиколесном вездеходе. В Яр-Сале доставили женщину и ребенка, медицинская помощь им не понадобилась, говорится в сообщении агентства.

Ранее радио Sputnik рассказало о посещении Ямала участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Взято отсюда.

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