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Ярмарки выходного дня впервые заработают в Москве зимой

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Ярмарки выходного дня впервые заработают в Москве зимой

В этом году ярмарки в Москве впервые начнут свою работу зимой – в феврале и станут круглогодичными, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.«

"В зимний период для ярмарок оборудовали крытые и отапливаемые павильоны. Их размещают рядом со станциями метро. На 23 площадках москвичи смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары по пятницам, субботам и воскресеньям", – говорится в сообщении.

Бесплатно получить торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Заявки на участие принимают до 19 января включительно на портале mos.ru.

Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля. Среди участников распределят 390 торговых мест по 23 адресам в 10 округах Москвы, указывается на сайте мэра.

Точные адреса площадок опубликованы на сайте “Московские ярмарки”. Результаты полученных заявок разместят на сайте столичного департамента торговли и услуг, добавляет телеканал “Москва 24”.

Ранее в эфире радио Sputnik агроном Михаил Воробьев объяснил, как выбрать спелый и вкусный ананас.

Взято отсюда.

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