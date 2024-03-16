Явка избирателей в Херсонской и Запорожской областях превысила 70%

По данным местных отделений ЦИК, явка избирателей на выборах президента РФ в Запорожской области достигла 72,38%, в Херсонской – 77,7%, пишет “Коммерсантъ”.«

"Как отмечают наблюдатели, которые работают на избирательных участках, в том числе и международные наблюдатели, нарушений выявлено не было", – сообщила председатель Херсонского избиркома Марина Захарова.

Отмечается, что голосование в основном проходит на придомовых территориях и в жилых помещениях.

В ДНР, по данным местного избиркома, явка составила 69,28%. От ЦИКа в прифронтовые зоны выезжает бронированный автомобиль, сопровождающие экипированы бронежилетами, касками и аптечками. Досрочное голосование на прифронтовых участках региона проходит с 25 февраля.

Ранее радио Sputnik рассказало, что увидели наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области.

Взято отсюда.