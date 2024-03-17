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Явка на выборах президента РФ превысила 65 процентов

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Явка на выборах президента РФ превысила 65 процентов

Общая очная явка на выборах президента России по стране превысила 65 процентов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

По состоянию на 13:00 мск проголосовали уже 65,09 процента избирателей.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки работают до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

На выборах в 2018 году голосование проходило в один день. Тогда явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск – 34,72 процента, к 17:00 мск – 51,9 процента. После обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в МИД РФ объяснили очный формат голосования за рубежом.

Взято отсюда.

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