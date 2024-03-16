Явка на выборах президента России достигла 38 процентов

Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России

Явка на выборах президента России по состоянию на 10:00 мск составила 38,35 процента, сообщили в Центризбиркоме.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, голосование проходит в штатном режиме.«”Вчера был первый день голосования трехдневного. На мой взгляд, оно идет в абсолютно штатном режиме. Избирательный комиссии всей России были открыты, работали так же, как они работают и сегодня. Уже все без исключения, теперь даже Калининград открылся”, – цитирует Булаева РИА Новости.

Он также поделился подробностями проходящего дистанционного электронного голосования.«

"На федеральной платформе на сию минуту (10:00 мск, – ред.)… 79% избирателей – взяли бюллетени. Проголосовало чуть меньше, а электронные бюллетени получили 79% избирателей, это очень высокая явка", – сказал Булаев.

Досрочно на выборах проголосовали почти 2,6 миллиона россиян.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

В пятницу вечером радио Sputnik сообщило обновленные цифры, связанные с явкой на выборы президента России.

Взято отсюда.