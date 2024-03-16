реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Явка на выборах президента России достигла 38 процентов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Явка на выборах президента России достигла 38 процентов

Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России

Явка на выборах президента России по состоянию на 10:00 мск составила 38,35 процента, сообщили в Центризбиркоме.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, голосование проходит в штатном режиме.«”Вчера был первый день голосования трехдневного. На мой взгляд, оно идет в абсолютно штатном режиме. Избирательный комиссии всей России были открыты, работали так же, как они работают и сегодня. Уже все без исключения, теперь даже Калининград открылся”, – цитирует Булаева РИА Новости.

Он также поделился подробностями проходящего дистанционного электронного голосования.«

"На федеральной платформе на сию минуту (10:00 мск, – ред.)… 79% избирателей – взяли бюллетени. Проголосовало чуть меньше, а электронные бюллетени получили 79% избирателей, это очень высокая явка", – сказал Булаев.

Досрочно на выборах проголосовали почти 2,6 миллиона россиян.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

В пятницу вечером радио Sputnik сообщило обновленные цифры, связанные с явкой на выборы президента России.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди

Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в…

Гражданам рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать ночью Выборы президента…

«Как с креста снятая». Россияне раскритиковали внешность модели Водяновой, которая вышла в свет с мужем-миллиардером

«Как с креста снятая». Россияне раскритиковали внешность модели Водяновой,…

Соотечественники всерьез обеспокоены состоянием и здоровьем Натальи 16 марта 2024,…

Почти 30 лет назад на Урале нашли загадочное существо. Его тайна до сих пор не раскрыта

Почти 30 лет назад на Урале нашли загадочное существо.…

Публикуем основные версии о происхождении гуманоида Алешеньки 16 марта 2024,…

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае…

Футболист «Спартака» Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp